اليوم.. وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمدينة الطور

كتبت: هبة السيد

يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد المشروعات التكنولوجية بمدينة الطور، اليوم، الخميس، بحضورعددا من قيادات القطاع منها افتتاح مكتبين جديدين للبريد، ومركز خدمة عملاء للشركة المصرية للاتصالات WE، كما يتفقد احد السنترالات ويوقع اتفاقية مع محافظة جنوب سيناء.

وتأتى الزيارة أيضا فى إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها الوزير للعديد من المحافظات، منها تفقد المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظات دمياط وأسوان .

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وهى واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.