اليوم.. مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الأولى لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولي ،اليوم الخميس طائرة الدريملاينر الجديدة للشركة الوطنية مصر للطيران ، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، ضمن صفقة الطائرات الجديدة ، التي تعاقدت عليها الشركة .

يشار الى أن الطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينزر" أو طائرة الأحلام، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.