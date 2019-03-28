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الخميس، 28 مارس 2019 04:04 ص
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اليوم.. النقض تنظر الطعن على إعدام وسجن متهمى "خلية إمبابة"

الخميس، 28 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. النقض تنظر الطعن على إعدام وسجن متهمى "خلية إمبابة" محكمة النقض،ارشيفية
كتت هدى أبو بكر
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تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أولى جلسات طعن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت فى مارس 2018، بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، و المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

 

 وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.


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اخبار الحوادث

محكمة النقض

القضية المعروفة إعلاميًا بـخلية إمبابة




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