اليوم السابع يفوز بجائزتى الصحافة الإنسانية والشبابية بمسابقة الصحافة العربية بدبى

فاز "اليوم السابع" بجائزة الصحافة العربية فى دبى عن الفئة الإنسانية والشبابية، واستلمت الزميلة إيمان حنا جائزة دبى عن الصحافة الإنسانية، عن سلسلة حلقاتها من اليمن والتى تضمنت تغطية خاصة لمناطق النزاعات وانفردت خلالها بقصص إنسانية لضحايا الحرب اليمنية، فيما فاز الزميل محمد سلمان بالجائزة عن الصحافة العربية للشباب.

وأقيم اليوم، الخميس، حفل تكريم الفائزين في الدورة الـ18 لجائزة الصحافة العربية بنادى دبى للصحافة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة، هدفها تشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتم تأسيسها فى نوفمبر 1999، بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001.

وأسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتكون من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية.