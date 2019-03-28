اليوم.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن اللجنة أطلقت موقع للتيسير على الصيادلة وتمكينهم من معرفة المقر الانتخابى، والموقف من السداد، وكيفية التصويت يوم الانتخابات، وأسماء المرشحين على مقاعد النقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية.

وأوضح سعدة، أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل، خاصة بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقر بصحة الدعوة الى اجتماع مجلس النقابة العامة رقم 88 والمنعقد بتاريخ 26فبراير2019، وصحة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وهو المجلس الذى تمت فيه الدعوة الى الانتخابات .