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الولايات المتحدة تنتقد انضمام إيطاليا إلى "طرق الحرير الجديدة" الصينية

الخميس، 28 مارس 2019 12:07 م
الولايات المتحدة تنتقد انضمام إيطاليا إلى "طرق الحرير الجديدة" الصينية بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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انتقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الدول المشاركة فى (طرق الحرير الجديدة) بعد إعلان إيطاليا انضمامها إلى هذه الخطة الصينية الضخمة، محذرا بأن الكلفة السياسية ستكون أكبر من المكاسب الاقتصادية.

وأعرب بومبيو - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، عن خيبة أمله من انخراط إيطاليا بعلاقات ومبادلات تجارية مع الصين، مضيفا "نشعر بالأسف لأننا نعتقد أن شعوب هذه الدول ستخسر فى نهاية المطاف".

يشار إلى أنه وقعت الحكومتان الصينية والإيطالية - السبت الماضى - خلال زيارة للرئيس الصينى شى جين بينج إلى (روما) مذكرة تفاهم غير ملزمة تؤكد انضمام (روما) إلى الخطة الصينية الرامية إلى إقامة بنى تحتية برية وبحرية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتكون إيطاليا بذلك أول دولة من مجموعة السبع تنضم إلى هذا المشروع الضخم الذى باشرته بكين عام 2013.

 


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