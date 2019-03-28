الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين يتم بصورة مستمرة طوال العام، حيث يتم تنقية وتحديث القاعدة بالحذف أو الإضافة، باستثناء الأوقات التى تتم فيها دعوة الناخبين لأى استحقاق دستورى.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، حول تحديث قاعدة بيانات الناخبين وكيف ومتى يتم ذلك، أن هناك لجنة دائمة بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل مستمر وتجتمع أسبوعيا تختص بتحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا فرعية أيضًا بالمحافظات بالمحاكم الابتدائية تجرى الأمر نفسه.

وتابع المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أى ناخب لديه شكوى بشأن قيده بقاعدة البيانات، سواء كان حقه فى القيد ولم يجد اسمه، أو أنه تم حذف اسمه من القاعدة، يتقدم بطلب للجنة الفرعية بالمحافظات ويتظلم من هذا، وعليه تقوم هذه اللجان بفحص تظلمه.

وقال الشريف، إن تحديث قاعدة البيانات لا يتوقف إلا بعد دعوة الهيئة للناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، فى هذه الحالة يتوقف التحديث بعد الدعوة، مشيرًا إلى وجود حالتين فقط للحذف أو الإضافة بقاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين لأى استحقاق دستورى، وهما: حال صدور حكم قضائى واجب النفاذ، أو حذفا لأسماء المتوفين من هذه القاعدة، وفى الحالتين يكون التعديل قبل 15 يومًا من تاريخ الاقتراع.

وشدد الشريف على أن عمل اللجنة المتعلقة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات لا يتوقف باعتبارها من أهم اللجان بالهيئة، وقال إن قاعدة بيانات الناخبين هى الأساس التى تقوم عليها العملية الانتخابية.

يذكر أن قاعدة بيانات الناخبين تضم حاليًا ما يزيد عن 61 مليون ناخب لهم حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات.