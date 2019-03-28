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المكسيك تعرض طائرة الرئاسة للبيع

الخميس، 28 مارس 2019 03:44 م
المكسيك تعرض طائرة الرئاسة للبيع طائرة الرئاسة المكسيكية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الصول دى ميخيكو" المكسيكية إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أعلن بيع طائرة الرئاسة، الذى حصل عليها الرئيس السابق فيليى كالديرون للبيع بمبلغ 500 مليون بيزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة بوينغ 787-8، تستوعب 80 مسافرا، واستخدمها رئيس المكسيك السابق، بينيا نييتو، لمدة عامين ونصف وسافرت أكثر من 600.000 كيلو متر.

وصاغت المكسيك عملية بيع الطائرة الرئاسية، وفعلت ذلك جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة، فى 22 أبريل، وأعلنت الأمم المتحدة إشعار بيع الطائرة الرئاسية، كما سيتم بيع حوالى 70 طائرة مروحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى المشاركة الأولى لهيئة الأمم المتحدة مع الحكومة الفيدرالية، لأنها بمثابة مراقب دولى فى أى عملية شراء عامة، وفقا للاتفاق الذى جرى بين الطرفين.

وحتى الآن، كان رجل الأعمال جوستافو خيمينز، هو الشخص الوحيد الذى أعرب عن رغبته فى شراء الطائرة.

 


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المكسيك

الامم المتحدة

الطائرة الرئاسية

بيع الطائرة الرئاسية




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