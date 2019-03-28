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القومى للبحوث الاجتماعية: القيادة السياسة حريصة على الاهتمام بحقوق المستهلك

الخميس، 28 مارس 2019 02:46 م
القومى للبحوث الاجتماعية: القيادة السياسة حريصة على الاهتمام بحقوق المستهلك الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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أكدت الدكتورة  سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك يتطلب تكاتف جميع المؤسسات فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به الجهاز من أجل الحفاظ عل حقوق المواطن، خاصة وأن القيادة السياسة حريصة على الاهتمام بحقوق المستهلك وتفعيل الرقابة على الأسواق وتوفير السلع فى مختلف المناطق.


 

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والفنان أحمد بدير وأحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز والفنان هانى رمزى  والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وبعض المحافظين والشخصيات المختصين فى المجال.


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سعاد عبد الرحيم القيادة السياسة

حقوق المستهلك




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