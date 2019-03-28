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الخميس، 28 مارس 2019 09:47 ص
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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لإدارة التجنيد والتعبئة

الخميس، 28 مارس 2019 09:27 ص
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لإدارة التجنيد والتعبئة
كتب زكى القاضى
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نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد برلمانى يضم أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومى، وعددا من أعضاء مجلس النواب، لإدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة؛ للوقوف على أعمال التطوير فى الإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة للشباب المقبلين على التجنيد .

 

والقى رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة كلمة نقل من خلالها تحية الفريق أول محمد زكى القائد العام لللقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة،  للحضور، مؤكداً على  حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التيسير على الشباب المقبلين على التجنيد  داخل وخارج مصرمن خلال التوسع فى تقديم الخدمات التجنيدية إلكترونياً مشيراً إلى أن مايقدمة المركز الإلكترونى الجديد من خدمات متنوعة لمواكبة التطور التكنولوجى الهائل للوصول إلى الخدمات اللائقة بالمواطن المصرى.

 

من جانبه، ألقى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كلمة  أشاد فيها بالأداء المتميز ومدى التطور التكنولوجى الذى وصلت إليه إدارة التجنيد والتعبئة وما تم إضافته من تطوير تكنولوجى والذى يعد طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى منظومة العمل  للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات التجنيدية الفورية.

 

كما قام أعضاء مجلس النواب بجولة تفقدية لمجمع خدمة المواطنين والمركز الإلكترونى التابع   لإدارة التجنيد والتعبئة، وكذا مراحل وأسلوب الكشف الطبى على المجندينحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين .


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