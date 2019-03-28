القوات الصومالية و"أميصوم" تبحثان طرد الجماعات الإرهابية فى البلاد

مقديشيو (أ ش أ)

بحثت القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) تعزيز مشاركة المعلومات الاستخباراتية لطرد الجماعات الإرهابية من البلاد.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الخميس، أن (أميصوم) أعلنت - فى بيان رسمى - أن الاجتماع الذى تم تنظيمه على مدار يومين فى مقديشيو، دعا إلى اليقظة الصارمة وتعزيز التعاون مع كافة القطاعات الأمنية فى الصومال؛ بهدف دحر الأعمال التمردية المسلحة فى البلاد.

من جهته.. أكد رئيس الاستخبارات العسكرية بـ(أميصوم) ديفيد أوبونيو أهمية المشاركة المنظمة للمعلومات الاستخباراتية فى هزيمة حركة (شباب) الصومالية المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى التى تهدد أمن البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون المعلومات دقيقة وفعالة وفى أوقات مناسبة.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه، حيث ضم ضباط الاستخبارات بـ(أميصوم) وممثلى قوات الأمن الوطنى الصومالى ومسئولين بارزين آخرين.