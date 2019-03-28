الصحة: مركز اتصال لــ"ضعاف السمع" للتواصل مع "100 مليون صحة" عن طريق الفيديو كول

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 14 مليون و593 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى، حتى مساء أمس الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 45 مليون و 545 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.



من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان انه في اطار حرص الوزارة على وصول خدمات حملة "100 مليون صحة" لكافة شرائح المجتمع ، سيتم انشاء "مركز اتصال" لتلقى مكالمات ضعاف السمع والنطق عن طريق "الفيديو كول" لتعريفهم بخدمات المبادرة وتوجيههم لتلقي التقييم والعلاج.



وفي هذا الصدد أشار مجاهد إلى أن الوزارة تنظم دورة تدريبية لأطباء الكبد بداية من اليوم ولمدة 3 أيام، بهدف تعليم مبادئ لغة الإشارة للتعامل مع المرضى المكتشف اصابتهم بفيروس سى من ذوى الاحتياجات الخاصة (ضعاف السمع والنطق).



وأضاف أن الدورة التدريبية تعقد بحضور 27 طبيب من جميع محافظات الجمهورية وتحت اشراف خبراء مختصين في تدريس لغة الاشارة.



واستطرد مجاهد، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 171 ألف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 مليون و 124 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 3 مليون و 48 ألف و 834 مواطنًا ، والغربية سجلت تردد ٢ مليون و ٤١ الف مواطن، ثم المنيا مليون و ٨٧٦ ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و 184 ألف و 876 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ ١٤٧ ألفًا و ٤٤٩ مواطنًا.



وأوضح" مجاهد" أنه تم الإنتهاء من مسح 2 مليون و ٤٧٤ الف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.



الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.







