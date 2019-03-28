الصحة توجه ضربة لصيدليات السلاسل المخالفة وتضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان بأنه فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق واستمراراً لحملات وضربات التفتيش الصيدلى على أيدى المخالفين والمتلاعبين بدواء وصحة المواطنين وفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية المهربة نجحت إدارة التفتيش الصيدلى أمس الأربعاء الموافق 27 مارس بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان.

وصرحت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أن إحدى صيدليات السلاسل التى تتخذ من اسمها رقماً قد خالفت قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون منع الغش والتدليس إثر تعاملها وتخزينها وبيعها للأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وإدارتها لمخازن أدوية غير مرخصة.

وأضافت أن لجان التفتيش الصيدلى شنت 8 حملات تفتيشية كبرى بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على 3 مخازن للأدوية غير مرخصة و5 صيدليات تتاجر بالأدوية المهربة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تابعة لتلك الصيدلية.

وجاءت الضبطيات كالتالى:

- ضبط 3658 صنفا دوائيا مسجلا بوزارة الصحة بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

- ضبط 697 صنفا دوائيا عبارة عن أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية جدول ثانى مؤثرات نفسية وأدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بمخزن غير مرخص بمنطقة المنتزه التابعة لمحافظة الإسكندرية.

- ضبط حوالى 550 صنفا دوائيا مهربا وغير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله بالسوق المحلية ومجهول المصدر بمخزن غير مرخص بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

- ضبط كميات متنوعة من الأصناف الدوائية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر بـ 5 صيدليات بمناطق التجمع الأول وزهراء مدينة نصر وميدان عابدين والقصر العينى وحدائق الأهرام.

تم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة وتحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العامة.