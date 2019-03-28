الشرطة البريطانية تكشف اعتقال أعضاء فى حزب العمال بتهمة معاداة السامية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف البريطانية، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من أعضاء حزب العمال بشأن ما يعرف بملف "معاداة السامية".

وأوضحت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الاعتقالات تأتى ضمن تحقيق يتعلق بملف يحتوى تفاصيل عن رسائل معادية للسامية يزعم أن أعضاء حزب العمال نشروها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت سكوتلاند يارد فى بيان لها إنه تم اعتقال رجلين وامرأة، خلال شهر مارس، للاشتباه فى نشر أو توزيع مواد من المحتمل أن تثير الكراهية العنصرية. وقد تم الإفراج عنهم فيما بعد لكنهم لا يزالوا قيد مزيد من الاستفسارات.