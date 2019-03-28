السلطات فى جواتيمالا تخفض حصيلة قتلى حادث دهس إلى 18 قتيلا

جواتيمالا سيتى(أ ش أ)

أعلنت السلطات فى جواتيمالا، اليوم الخميس، خفض حصيلة قتلى حادث دهس بشاحنة على أحد الطرق السريعة غرب البلاد إلى 18 قتيلًا.

وصرح المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية سيسيليو تشاجاج بأن حالة الارتباك خلال التعامل الأولى مع الحادث أدت إلى إحصاء الضحايا بشكل خاطئ وإعلان حصيلة مقدارها 30 قتيلًا فى البداية، مضيفًا أنه مع تطويق المنطقة تم التأكد أن حصيلة القتلى الحقيقة هى 18 شخصًا فقط.

كما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن وزير الصحة كارلوس سوتو أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 18 شخصًا بينهم أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج بمقاطعة سولولا.

وترجح السلطات أن الحادث وقع عندما تجمع عدد من المواطنين لتفقد شخص قتل فى حادث سير منفصل حينما دهستهم الشاحنة التى يعتقد أن قائدها لم يلحظ التجمع نظرًا لضعف الإضاءة على الطريق.