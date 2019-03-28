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السجن مدى الحياة للمتهم فى حادثة دهس المارة بولاية ملبورن الأسترالية

الخميس، 28 مارس 2019 03:44 م
السجن مدى الحياة للمتهم فى حادثة دهس المارة بولاية ملبورن الأسترالية سجن ـ صورة أرشيفية
كانبرا (أ ش أ)
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حكمت المحكمة العليا فى ولاية فيكتوريا الأسترالية على المتهم بارتكاب عملية دهس للمارة فى 2017 الموالى لتنظيم (داعش) الإرهابى، بالسجن مدى الحياة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن المتهم سعيد نورى والبالغ من العمر 37 عاما، تعمد دهس المارة فى وسط ولاية ملبورن فى ديسمبر 2017، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

وقال قاضى المحكمة إنه لابد أن يقضى نورى 30 عامًا على الأقل خلف القضبان قبل أن يسمح له قانونيًا بإصدار قرار بالعفو عنه.

وكان نورى قد أعترف العام الماضى أنه قتل رجلًا يبلغ من العمر 83 عامًا، حيث أن عقوبة القتل فى أستراليا هى السجن المؤبد، فضلا عن اعترافه بإصابة نحو شخصا 11 آخرين، وتحمل عقوبة الإصابة عن عمد السجن لمدة 15 سنة.

 


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