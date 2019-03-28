"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. السبت

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة مملة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدء حملة قومية جديدة للتحصين ضد الجلد العقدى ، بعد غدا السبت الموافق 30 ابريل ، حيث أن الحملة موجهة الى الفصيلة الابقار فقط .

وناشدت وزارة الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية " الابقار " ضرورة الاستجابة لتلك الحملة ، مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات وتوفير سن بيطرى لكل حيوان ، ومنع استخدام اى سن لأكثر من حيوان ، وهدف الحملة الحفاظا على الابقار .

وكشف تقرير الخدمات البيطرية ،أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات ، حيث تتم الحملة من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وتابع التقرير ، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتبع مع الحملة الجديد لتحصين الابقار وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية والأجهزة الأمنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول اى ماشية الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

وأوضح تقرير الهيئة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول بيع المواشى الغير مرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.

وأضاف التقرير ، أن هناك تنسيق دورى مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني للطب الوقائى وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح.

وأوضح التقرير ،أنه خلال حملة التحصين يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة ، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى " سيارات إضافية .