video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. السبت

الخميس، 28 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدى.. السبت الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
أعلنت  وزارة الزراعة مملة في الهيئة العامة  للخدمات   البيطرية  بدء حملة  قومية جديدة  للتحصين ضد الجلد العقدى ، بعد غدا السبت الموافق 30 ابريل ، حيث أن الحملة موجهة الى  الفصيلة الابقار  فقط .
 
 
وناشدت وزارة  الزراعة جميع المربيين  أصحاب الثروة الحيوانية " الابقار "  ضرورة الاستجابة  لتلك الحملة ،  مؤكدة توفير جميع  التحصينات  والمستلزمات وتوفير  سن  بيطرى لكل حيوان ، ومنع استخدام اى سن لأكثر  من حيوان ، وهدف الحملة  الحفاظا على الابقار .
 
 
 وكشف تقرير   الخدمات البيطرية ،أن  جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة   بكافة  الأدوات واللقاحات ، حيث تتم  الحملة  من قرية إلى قرية   من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.
 
 
 وتابع التقرير ، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات  التى تتبع مع الحملة الجديد لتحصين الابقار   وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية  والأجهزة الأمنية  بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول  اى ماشية  الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم  والتحصين.
 
وأوضح تقرير الهيئة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية  تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول  بيع المواشى الغير مرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق  لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.
 
 
وأضاف  التقرير ، أن  هناك  تنسيق دورى   مع مسئولى الأوقاف والكنائس  لتقديم  الدعم  للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم  13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة  للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني  للطب الوقائى وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح.
 
 
وأوضح التقرير ،أنه خلال حملة التحصين  يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة ، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك  لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى " سيارات إضافية .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات لوكلاء 3 معاهد بمركز البحوث الزراعية

الزراعة تعلن ضبط 13 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة فى 14 محافظة خلال 3 أيام

وزارة الزراعة

الجلد العقدى

الخدمات البيطرية

تحصين الابقار




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة