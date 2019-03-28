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الرئيس الروسى يصل إلى قيرجيزيا فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا

الخميس، 28 مارس 2019 07:40 ص
الرئيس الروسى يصل إلى قيرجيزيا فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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 وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى العاصمة القيرجيزية بيشكيك اليوم الخميس فى زيارة دولة تستغرق يوما واحدا، يوقع خلالها على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية فى البلاد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن البروتوكول التابع للاتفاقية سيكون حول وضع شروط تواجد القاعدة الروسية فى قيرجيزيا ضمن حزمة كبيرة تضم نحو 30 وثيقة معدة للتوقيع، وتشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والصناعة، والطاقة، والعلم، والتعليم، إضافة إلى مسائل الأمن، والتعاون العسكرى.
وأضافت أنه سيكون هناك محادثات ثنائية، كما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره القيرغيزي سورونباي جانبيكوف في مؤتمر "آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتكامل" الذي يجمع ممثلي الأقاليم الروسية والقيرغيزية.
وتعتبر زيارة بوتين هذه الأولى من زياراته الثلاث المقررة إلى قرغيزيا خلال العام الحالي، حيث ستجري الزيارة الثانية في 13، و14 يونيو؛ للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والثالثة في 28 نوفمبر للمشاركة في قمة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.


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