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الخميس، 28 مارس 2019 10:33 م
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الدنمارك تحظر حصول أبناء داعش فى سوريا والعراق على جنسيتها

الخميس، 28 مارس 2019 10:09 م
الدنمارك تحظر حصول أبناء داعش فى سوريا والعراق على جنسيتها داعش
كوبنهاجن ) أ ش أ(
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أعلنت وزارة الهجرة الدنماركية اليوم الخميس في بيان لها أن الأطفال الذين يُولدون في الخارج لعناصر تنظيم داعش فى سوريا والعراق لأبوين  دنماركيين لن يمنحوا جنسية البلاد.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن وزير الهجرة، انجر شتويبرج، قوله في بيان له "بما أن والديهما أدارا ظهرهما للدنمارك، فليس هناك من سبب لأن يصبح أطفالهم مواطنين دنماركيين".

وينبغي الإشارة إلى أن هذا المقترح سيخضع لرأي البرلمان الذي قال الوزير حوله إنه لا يتوقع أن بعض الأحزاب بداخله "لا يريدون حماية الدنمارك"، حسبما ذكرت يورونيوز.

جدير بالذكر أن القانون الدنماركي صنف عام 2016 القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في مناطق الصراع كجريمة جنائية.

 

 


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