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الحبيب على الجفرى لطلاب بورسعيد : من يفجر نفسه فاشل ومهزوم ومنتحر

الخميس، 28 مارس 2019 10:07 م
الحبيب على الجفرى لطلاب بورسعيد : من يفجر نفسه فاشل ومهزوم ومنتحر جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج
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قال الداعية اليمنى الحبيب على الجفرى ، أن من يفجر نفسه انسان فاشل ومهزوم ومنتحر ، وقتل نفسا بغير حق ،مضيفا أن من يموت فى سبيل الله من كان لديه  عزيمة  الحياة .
 
ولفت خلال لقائه بطلاب جامعة بورسعيد، أن مصر تتقدم ومن ثم علينا أن نستفيد من الغرب والشرق وليس علينا أن نساويهما  فى كل شئ فالشرعية ،ألا تكون الأمة عالة على غيرها .
 
ودعا الجفرى الطلاب قائلا: علينا أن  نبحث عن حالنا مع الله  فى خشوع  ونبحث عن معنى الحضور مع الله  لأننا بحاجة  إلى جدية  اقوى بأن نجاهد فى سبيل  تخصص العلم حتى نسبق الأمم  فى العلم  والثقافة  والصناعة والبرمجيات لمواجهة تحد ى عصر المعلوماتية. 
 
وتابع : أن المحبة هى عماد الدين والدنيا  وصله  بالله التعبير عن المحبة يصل للقلب وحقيقة المحبة فى الله تظهر عند الإختلاف والمقصود من ذلك الحب الرحمة والمحبة والفرح  وكلها عبادات. 
 
و أكد  الداعية الإسلامي  زين العابدين الحبيب على الجفرى لطلاب بورسعيد ،أنتم فى مرحلة انتقالية وفرص العمل خلال العشرين سنه القادمة سوف تستغنى عن 50% من الوظائف المتوسطة وغير المتوسطة.
 

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