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الجيش العمانى ينفذ التمرين المشترك "جندى البحر" مع القوات الأمريكية

الخميس، 28 مارس 2019 12:22 م
الجيش العمانى ينفذ التمرين المشترك "جندى البحر" مع القوات الأمريكية الجيش السلطانى العمانى ـ صورة أرشيفية
مسقط (أ ش أ)
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نفذ الجيش السلطانى العمانى ممثلًا فى كتيبة جنوب عُمان بلواء المشاة (11) مع كتيبة المشاة البحرية الأمريكية المارينز (22) للإنزال، اليوم الخميس، البيان العملى للتمرين المشترك العمانى - الأمريكى (جندى البحر) بإسناد من سلاح الجو العمانى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن القوات المشاركة فى فعاليات التمرين نفذت الخطط المرسومة بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من التمرين والتى أظهر خلالها المشاركون مستوى عالى فى الأداء والروح المعنوية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجريات أحداث التمرين عكست ما يتميز به منتسبو الجيش السلطانى العمانى من الكفاءة والقدرات الدالة على مستويات التدريب والتأهيل والقدرة على الانسجام فى تنفيذ المهام المشتركة.

ويأتى تنفيذ التمرين فى إطار الخطة التدريبية التى تنتهجها قيادة الجيش السلطانى العُمانى لإدامة المستوى العالى فى الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبى الجيش السلطانى العمانى وضمن البرامج التدريبية السنوية التى يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة.

 


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