الجيزة تستعد لرمضان بـ20 معرضًا للسلع الغذائية.. ومنافذ اليوم الواحد للمناطق النائية

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المعظم، من خلال التجهيز لمعارض رمضان التى توفر السلع الغذائية بأحياء وقرى المحافظة بأسعار مناسبة بهدف رفع العبء عن المواطنين، ومنع غلاء الأسعار، وكذلك العمل على تعدد المعارض والمنافذ حرصًا على تقديم خدمة مميزة.

وتنسق محافظة الجيزة مع الغرفة التجارية لتوفير العارضين فى معارض سلع رمضان، حيث تتكفل الغرفة التجارية بتكاليف إنشاء المعارض، المقامة سنويا، على أن توفر المحافظة الأرض التى سيقام عليها المعرض، بالإضافة إلى ترشيح وتوفير التجار وإلزامهم بعرض السلع بأسعار مخفضة وعدم المغالاة.

ومن المقرر أن تنشئ المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية 14 معرضًا تقريبًا لبيع السلع الغذائية، حيث قدم رؤساء أحياء المحافظة والمراكز والمدن عدة مقترحات بأماكن لإنشاء معارض للسلع بها، لوضع خطة يتم تنفيذها قبل حلول الشهر الكريم، ومن الوارد أن يتم إنشاء أغلب المعارض فى نفس الأماكن السابقة.

من جانبه أكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هذا العام سيشهد إنشاء عدد أكبر من معارض السلع الرمضانية، نظرًا لأن المحافظة تحتفل بعيدها القومى المئوى، ومن المقرر أن يتم تمييز الجيزة هذا العام.

وأضاف مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه جارى التنسيق مع الغرفة التجارية والأحياء لتحديد أماكن المعارض، مشيرًا إلى أنه سيكون بها ما يقرب من 200 عارض، مما يوفر كل السلع بمختلف أنواعها، مما يؤثر على خفض الأسعار بشكل عام فى المحافظة.

وأشار هشام كامل، إلى أن المديرية تعمل خلال الفترة القادمة على تكثيف عدد منافذ اليوم الواحد المتنقلة بالأحياء والمراكز والقرى لتوفير السلع للمواطنين، حيث ستستهدف المناطق المحرومة والنائية، موضحا أن هذه المنافذ بها سيارات للسلع الغذائية وسيارات للخبز وسيارات لأنابيب البوتجاز وأخرى للخضر والفاكهة واللحوم، وتقف كل يوم فى شارع مختلف ومنطقة مختلفة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية وإدارات التموين.

وقال كامل، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستعتمد أيضا على سيارات السلع الغذائية المتنقلة التى تقف بالميادين، بالإضافة مشروع السيارات المتنقلة الخاص بالوزارة والتى سيتم تشغيلها خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن عدد معارض السلع الرمضانية سيكون من 14 لـ20 معرضًا.

وأوضح مدير تموين الجيزة، أن مديرية التموين لديها 85 منفذًا ثابتًا على مستوى المحافظة، بها كل السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى 38 منفذًا متحركًا "السيارات"، وتتوافر بها كل السلع، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة المتحركة، وأنه سيتم تكثيف المعروض من السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، فى المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الجديدة بأسعار مخفضة، لتناسب كل المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة أنها تسعى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين، ومكافحة الغلاء، وكذلك تغطية كافة المناطق التابعة للمحافظة سواء فى المدن والأحياء.