"الجنايات" تنتظر 3 عاطلين لمحاكمتهم بتهمة سرقة بالإكراه فى التجمع الخامس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 عاطلين لمحاكمتهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، بعد ايهامهم بتوصيلهم بسيارة تبين أنها مسروقة.

كانت البداية أثناء تفقد قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حيث اشتبهوا فى 3 أشخاص تبين بفحصهم أنهم كلٍ من "عدنان.م.ع" 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين ومطلوب حبسه فى حكمين "هروب من المراقبة"، و"أحمد.ع.ع" 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية سرقة ، و"محمد.م.ح" 23 سنة، عاطل، أثناء استقلالهم سيارة بدون تراخيص، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، 2 حافظة نقود، مبلغ مالى، سلاح أبيض، زرادية، منشار حدادى.

وبمناقشتهم عن مصدر السيارة والمضبوطات اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة بدر، وسرقة باقى المضبوطات من (3 أشخاص) كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض عقب استقلالهم السيارة بصحبتهم بقصد التوصيل.

توصل رجال المباحث إلى مالك السيارة المضبوطة وباستدعائه تعرف عليها واتهمهم بالسرقة، وقرر أنه لم يكن اكتشف سرقتها.

وباستدعاء باقى المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بسرقتهم بالإكراه وأقروا بأنهم كانوا فى سبيلهم للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين .