الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مساحات الأرز العام الحالى

كتبت أسماء نصار

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار تحديد زراعة محصول الأرز للعام الحالى والمقرر بـ 724 ألف فدان على مستوى المحافظات التسعة بالدلتا والمقرر زراعة الأرز بها وهى ( الأسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ – الغربية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد ) فى غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات.

وتضمن القرار تفاصيل زراعة الأرز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة، حيث تم التوقيع على جداول مساحات الأرز مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من الأرز التى تتحمل درجات ملوحة عالية وكذا سلالات الأرز المبكر وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.