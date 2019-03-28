التعليم: 60 ألف طالب أنهوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا فى أول ساعة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم رصد دخول 240 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على منصة الامتحان الإلكترونى فى أول ساعة من بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من أنهى الامتحان فى أول ساعة من التاسعة صباحا وحتى العاشرة أكثر من 60 ألف طالب وطالبة والعدد فى تزايد مستمر حتى الساعات المقبلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن التقنية التكنولوجية للامتحان ومنصة الاختبارات تعمل بشكل كامل مع متابعة أداء الطلاب للامتحان من قبل متخصصين.