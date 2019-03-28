البيئة تعلن إنشاء أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء المحيط بالمنيا

أعلنت وزارة البيئة إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة المنيا تم تركيبها أعلى مبنى مكتبة مصر العامة بالمحافظة، حيث تعد أول محطة بالشبكة القومية تقوم بالرصد اللحظى أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2,5 ميكروميتر.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع في إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء وبإعلان هذه المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 97محطة رصد على مستوى الجمهورية.