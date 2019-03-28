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البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لسهمى البنك التجارى ونعيم

الخميس، 28 مارس 2019 09:00 م
البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لسهمى البنك التجارى ونعيم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات. 
  
وتراجع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 10.109 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 73.194 مليون شهادة.
 
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 17.511 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.269 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.723 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة. 
 

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