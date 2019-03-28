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البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 28 مارس 2019 10:07 م
البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 814.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى. 
 
  
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 426.6 مليار جنيه إلى 423.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 272.4 مليار جنيه إلى 269.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 698.9 مليار جنيه إلى 693.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
 

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