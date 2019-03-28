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الخميس، 28 مارس 2019 08:16 م
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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس، 28 مارس 2019 07:17 م
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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