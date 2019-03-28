video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس، 28 مارس 2019 04:26 ص
البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى يسمح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية بفائدة 5%

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم

اسعار الفائدة

طارق عامر




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة