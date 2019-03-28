البحث عن مجهولين اعتدوا على أحد الأشخاص لسرقته بالإكراه فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بالإعتداء على أحد الأشخاص بآلة حادة لسرقته بالإكراه فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد اعتداء مجهولين على أحد الأشخاص والعثور عليه فاقدا الوعى عقب سرقته بالإكراه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.