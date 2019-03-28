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الاستماع لأقوال "داعية" فى واقعة مقتل 3 أطفال بالمرج

الخميس، 28 مارس 2019 04:59 م
الاستماع لأقوال "داعية" فى واقعة مقتل 3 أطفال بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، لأقوال الداعية الإسلامية التى سجلت فيديو اعترافات والدة الأطفال، فى واقعة مقتل 3 أطفال بالمرج على يد والدهم وزوجتيه.

 

وقالت الداعية إنها إثناء إلقاء درس بجامع عمر ابن العاص شاهدت المتهمة الثانية وبالاقتراب منها تبين أنها "كفيفة" وبالاستعلام عن سبب فقدانها البصر اقرت أن زوجها وزوجته الثانية تسببا فى فقدانها البصر وأنهما سجلا فيديو اعترافاتها بقتل أطفالها والذى بعد عرضه على قناة المحور ألقت الشرطة القبض على باقى المتهمين.

 

كانت نيابة شرق القاهرة تسلمت تقرير الأدلة الفنية فى تورط سيدة فى قتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها فى المرج، للتأكد من صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة بحوزة المتهمين، وأكدت النيابة أن تقرير الأدلة الفنية أثبت صحة نسب الأطفال للمتهمين، بعد فحص 10 فيديوهات موثقة لجريمة الزوجين.

واعترف المتهم "أحمد عبدالقادر"، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "مللك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الثالث يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، وإلقائهم بمنطقة الرشاح.

 

وقال المتهم: "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها انتى اللى قتلتى"، مؤكدًا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبًا.

 

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من صاحبة العقار الذى يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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