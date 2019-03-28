الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقة عمدة قرية الأخيوة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقة عمدة قرية الأخيوة بمركز الحسينية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين محمد ناجى، وإيهاب كمال، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 14551 لسنة 2018، ليوم 10 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد العثور على " منى خ ص" 50 سنة ربة منزل، شقيقة عمدة القرية، وعثر عليها مذبوحة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام، وضم فريق البحث كل من الرائد محمود كمال رئيس مباحث الحسينية، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، وتوصلت التحريات إلى قيام" أحمد ع إ" 47 سنة مقيم الصالحية بإرتكاب الجريمة، وتهشيم رأس المجنى عليها وسرقة هاتفها المحمول، بعد توجيه طعنات لها بالزجاج، تم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة برئاسة عمرو الباز، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق.