"الإسكان": توعية أكثر من 6 آلاف طالب بأهمية ترشيد استهلاك المياه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم توعية أكثر من 6 آلاف طالب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الازهرية بقرية نيدة، بمركز أخميم، بمحافظة سوهاج، بأهمية وضرورة ترشيد استهلاك المياه، والسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وتجنب الإسراف فى استخدامها، والحفاظ عليها من الإهدار، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى بالقرية، والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وتنتهى فعالياته اليوم الخميس 28 مارس 2019.

وقال المهندس محمد بدرى: تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس، وشملت (مسابقات فى المعلومات المائية، وقصة سلمى، ومسابقات رسم وتلوين، وندوات تثقيفية، ومسرح عرائس، والسلم والثعبان)، بجانب تنفيذ دورى رياضى لشباب القرية، وورش تعليم السباكة للسيدات، لحثهم على ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى توعية المصلين بالمساجد، ورواد الكنائس، بمخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع المائى بالقرية شملت رفع عينات مياه الشرب وتحليلها، وقراءة وفحص العدادات، وخدمة العملاء، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتقديم خدمة كسح الصرف الصحى بالمجان لأهالى القرية.