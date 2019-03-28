الإحصاء: 7.9% زيادة فى الدارسين بالمؤسسات التدريبية الخاضعة لإشراف "التضامن"

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، "النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2017/2018"، التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات إضافية فى مخــتلف التخصـصات.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية، أن إجمالى عدد المؤسسـات التى تمارس نشاط التدريب، بلغت 587 مؤسسة عــام 2017/2018، مقابل 601 مؤسسـة عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%، منها 478 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى، و 109 مركزاً للتدريب المهـنى التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاع.

وأوضحت البيانات، أن إجمالى الدارسين بالتعليم "منهجى، غير منهجى" بمراكز التدريب المهنى بالقطاع الخاص الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاع، بلغ 8881 دارس عـام 2017/2018، مقابل 8229 دارس عام 2016/2017 بنسبة زيادة 7.9%، فيما بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 78055 دارس، مقابل 76853 دارس بزيادة 1.6%.

فيما جاءت أهم المؤشــرات بالنشرة، كالتالى:



أولاً: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص

- تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 116 مؤسسة يليها محــافظة الجيزة بعدد 42 مؤسسة.

القطاع الحكومى:



-بلغ عدد هذه المؤسسات 478 مؤسسة تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غيرالمنهجى) عــــام 2017/2018 مــــقابــل 483 مؤسـسة عـــام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1%.

- احتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات 105 مؤسسة، بنسبة 22 % من اجمالى عدد المؤسسات .

- استحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 192 مؤسسة تدريبية بنسبة 40.2% من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى).

القطاع الخاص :



- بلـغ إجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعى 109 مركزاً عام 2017/2018، مقابل 118 مركزاً عام 2016/2017 بنسبة انخفاض 7.6%.

- احتــلت محـافظة أسيـوط المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز بإجمـالى 13 مركز تدريب مهنى بنسبة 11.9%، يليها محافظة القاهرة بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 10.1% من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .

ثانياً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية

- بلغ عدد خريجى التعـليم المنهجى بالقطاع الحكومى 24715 خريج عام 2017/2018، مقابل 24502 خريج عام 2016/2017 بنسبة زيادة 0.9%.

- بلغ عدد خـريجى مـراكز التدريب المهنى بالتـعليم (منهجى / غير منهجى) بالـقطـاع الخاص 5983 خـريج عــام 2017/2018، مقابل 5697 خـريج عام 2016/2017 بنسبة زيادة 5%.