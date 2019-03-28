الأوقاف تطلق مبادرة: "مكارم الأخلاق.. تعالوا نغير" وتبدأ بمعسكر تدريبى لـ 100 إمام

كتب إسماعيل رفعت

تقيم وزارة الأوقاف، معسكرا تدريبيا لمائة إمام من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة فى ملتقيات الفكر الإسلامى خلال شهر رمضان المبارك، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

وأضافت الأوقاف فى بيان لها، أنه يتم التركيز فى هذه الدروس على القيم الأخلاقية، سواء فى دروس القيام أم فى دروس العصر والملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى، أم فى وسائل الإعلام المختلفة، وتكثيف العمل الدعوى لإحياء منظومة القيم، خاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتى صدقا وأمانة ووفاء، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكى الإيجابى للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له واتخاذ من سعة الخير وحب الناس له فى شهر الخير منطلقا لامتثال الأخلاق منهجا ثابتا فى كل جوانب حياتنا وستقيم وزارة الأوقاف بمشاركة صحيفة عقيدتى ندوتين تثقيفيتين على هامش المؤتمر بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الأوقاف إن الحملة تأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف بشأن الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك واتساقا مع مبادرة القيم الأخلاقية التي تتبناها الوزارة.