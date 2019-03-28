الأوقاف تبث موضوع خطبة الجمعة صوتيا ونصيا وللغة الإشارة

كتب - إسماعيل رفعت

بثت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، حول موضوع "فى رحاب الإِسراء والمعراج".

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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