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الأوقاف تبث موضوع خطبة الجمعة صوتيا ونصيا وللغة الإشارة

الخميس، 28 مارس 2019 10:41 م
الأوقاف تبث موضوع خطبة الجمعة صوتيا ونصيا وللغة الإشارة خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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بثت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، حول موضوع "فى رحاب الإِسراء والمعراج".

وطالبت  وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

- لسماع الخطبة اضغـــط هنا 

- لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط  هنا

- للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط  هنا

 

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