الأمن العام يضبط 1913 قطعة سلاح و1922 قضية مخدرات خلال 10 أيام

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 1913 قطعة سلاح نارى، 1922 قضية مواد مخدرة، وضبط العديد من القضايا الأخرى.

وأثمرت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( 1913 ) قطعة سلاح نارى، بحوزة (1679 متهما) بينها رشــاش عيار 9مم، و(180) بندقية آلية و(22) بندقية رصاص و(376) بندقية خرطوش و(165) طبنجة و(1169) فرد محلى و(4971) طلقة مختلفة الأعيرة و(255) خزينة متنوعة و(4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط (2201) قطعة سلاح أبيض، وفى مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط (1922) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (2067 متهم)، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (295,765 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (139,119 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (26,919 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت نحو (1,200 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو، وزنت نحو ( 166 جرام) و( 106569 ) قرص مخدر.

وفى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية" تم ضبط (168) قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها (191 متهم ) وبحوزتهم (26,680 كيلو جرام استروكس – 9,558 كيلو جرام فودو)، وفى مجال استهداف الخصومات الثأرية نجحت الأجهزة الأمنية فى عقد جلسات صلح بين أطراف (5) عائلات بنطاق مديريتى أمن (أسيوط، سوهاج) فى النزاع القائم بينهم، واستهداف أطراف (8) خصومات ثأرية، أسفرت عن ضبط ( 6 متهمين بحوزتهم 5 بنادق آلية، 4 فرد محلى، 16 طلقة مختلفة الأعيرة ) .

وفى مجال ضبط قضايا الألعاب النارية تم ضبط (9) قضايا ضُبط خلالها (4 طبنجات صوت، 164 طلقة، 2 براشوت، 11 شمروخ، 55348 صاروخ مختلف الأنواع) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية والمرافق العامة والبيئة تم ضبط عدد (257799 مخالفة مرورية متنوعة – 11396 مخالفة مرافق عامة – 424 قضية بيئة ) وفى مجال الدراجات النارية المخالفة ضبط (3211) دراجة نارية ( بدون لوحات، وبدون تراخيص)، وفى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط (39 سيارة، 21 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال المراقبين الهاربين والمطلوبين فى قضايا متنوعة تم ضبط (84) هاربين من تنفيذ أحكام المراقبة، (494) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط عدد (211) متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 6 طبنجات، 68 فرد محلى، 122 قطعة سلاح أبيض، 167 طلقة مختلفة الأعيرة) وفى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية: تم ضبط (27) تشكيل عصابى، ضموا (79) متهم، ارتكبوا (125) حادثًا متنوعًا وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ (737269) حكم قضائى، بينها(3462) حكم جناية، و(253712) حكم حبس جزئى ومستأنف و(480095) حكم غرامة ومخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.