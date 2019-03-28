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الأرصاد: غداً سقوط أمطار على القاهرة ونشاط للرياح والصغرى 17 درجة

الخميس، 28 مارس 2019 11:18 ص
الأرصاد: غداً سقوط أمطار على القاهرة ونشاط للرياح والصغرى 17 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، و تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تنشط علي البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة،  مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

 


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