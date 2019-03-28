الأحد.. دورة علمية للأئمة بمحافظة مطروح ضمن مبادرة "وطن بلا إدمان"

تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة مطروح يوم الأحد الموافق 31 / 3 / 2019م، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية، يحاضر فيها أساتذة متخصصون فى علم الاجتماع، والطب النفسى، والطب الشرعى، لبيان خطورة تعاطى المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان.

قالت الأوقاف، إن الدورة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية فى إطار مبادرة "وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.