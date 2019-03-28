اعرف الإسعافات الأولية لإنقاذ مصاب بالتسمم × 5 خطوات

كتب وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من الإسعافات الأولية التى يمكن للشخص العادى أن يقوم بها عند تحققه من وجود حالة تسمم غذائى سعيًا منه لإنقاذه.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول 5 إسعافات أولية يمكن القيام بها لإنقاذ حياة المريض الذى يعانى من التسمم.

1- الإنعاش الطبى السريع بتدليك القلب والتنفس الصناعى فى حالة توقف ضربات القلب والتنفس.

2- فحص المريض سريعًا شاملاً النبض والتنفس والحرارة ودرجة الوعى.

3- الاشتباه فى حالات التسمم خاصة فى المصابين بأمراض نفسية وفى حالات الحريق وحدوث الأعراض السابق ذكرها بصورة مفاجئة.

4- نقل المريض سريعًا إلى المستشفى مع الحفاظ على كل أثر لغذاء أو شراب مجاور للمصاب وكذلك القئ والبراز.

5- المساعدة على إخراج السموم بإحداث القئ الصناعى باستخدام صبغة عرق الذهب 30 سم للكبار و15 سم للصغار بالفم خلال الساعات الأولى.