اعترافات لصى مصر الجديدة:خنقنا المسنة وسرقنا فلوسها ومجوهراتها

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف مكوجى وعاطل لرجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بأنهما وثالث "هارب" سرقا أموال ومجوهرات وأشياء أخرى من شقة سيدة مسنة بعدما خنقوها واعتقدوا أنها فارقت الحياة بالمخالفة للحقيقة حيث أصيبت السيدة بفقدان الوعى.

وقال المقبوض عليهما "كان معاها فلوس كتير وساكنة لوحدها وخططنا لسرقتها لأن معاها مجوهرات وفلوس وضربناها ولما دخلنا خنقناها واعتقدنا انها ماتت سرقنا الشقة كلها ".

وشملت اعترافات المتهمين :نظرا لطبيعة عمل مكوجى بالعقار المجاور لمسكن المجنى عليها وتردده عليها وعلمه بثرائها وتواجدها بمفردها عقد العزم على سرقتها واستعان بالاثنين الآخرين وطرقوا بابها وعندما فتحت تعدى عليها المكوجى بالضرب وخنقها واعتقدوا أنها فارقت الحياة واستولوا على المسروقات وهربا.

وبإرشادهم ضبط رجال المباحث المصوغات الذهبية وقرر المقبوض عليهما أن باقى المسروقات فى حوزة المتهم الهارب، وكان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من مستشفى باستقبال ربة منزل 69 سنة، مصابة بسحجات وآثار خنق وكدمات متفرقة بالوجه.

انتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبسؤال المجنى عليها قررت بأنها أثناء تواجدها داخل مسكنها طرق مجهول الباب وعندما فتحت دفعها والتعدى عليها بالضرب وخنقها بكوفية ما تسبب فى فقدانها الوعى الوعى وعندما فاقت اكتشفت سرقة ( 5 هواتف محمولة - سماعة هاتف - كمية من المشغولات الذهبية والفضية - 6 ساعة يد - كمية من الإكسسوارات".

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى أن وراء الواقعة 3 أشخاص أصل بلدتهم سوهاج وبمداهمتهم ألقت قوة القبض على اثنين تبين أن أحدهما مكوجى والثانى عاطل وما زال البحث جارى عن المتهم الثالث.