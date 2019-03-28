اعتراض فرنسى يؤجل عرض برنامج كوميدى على تليفزيون إسرائيل.. اعرف السبب

تسبب اعتراض فرنسى فى تأجيل التلفيزيون الإسرائيلى إذاعة حلقة من برنامج "دور بوينتس" الكوميدى، حيث تدور الحلقة عن داعشي مثلي الجنس، تتشابه مواصفاته مع متسابق فرنسى فى مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، والمقرر إقامة نسختها المقبلة فى تل أبيب منتصف مايو المقبل.

وهددت فرنسا بسحب ممثلها فى المسابقة، وهو بلال حسنى مسلم مثلي الجنس من أصول مغربية لتشابهه مع بطل حلقة البرنامج الإسرائيلى، والتى تدور عن شخص مسلم ومثلي الجنس أيضاً، ويحاول تنظيم داعش استغلاله لتنفيذ هجوم إرهابى فى مسابقة غنائية ـ بحسب سيناريو الحلقة ـ عبر الاشتراك فى تلك المسابقة.



بلال حسنى اعتاد التشبه بالنساء

وبحسب الصحيفة، يؤكد المنتجون الإسرائيليون أن الأمر مجرد صدفة إذ تم كتابة الحلقة منذ العام الماضى قبل أن يفوز حسنى بالترشيح ليوروفيجن.

واشتهر حسنى، 19 عاما، عقب مشاركته فى برنامج "ديستيناسيون أوروفيزيون"، الذى يتم من خلاله اختيار ممثل فرنسا فى مسابقة "يوروفيجن"، ويدعو الشاب الذى اعتاد الظهور فى أعماله بملابس نسائية، إلى دحض المفاهيم التقليدية للذكورية وتقبل الاختلاف.