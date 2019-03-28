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الخميس، 28 مارس 2019 03:42 م
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

الخميس، 28 مارس 2019 02:25 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا 9.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5583.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحا 6.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5957.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4872.21 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 181.4 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون دينار كويتى عبر 6169 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه سنام بنسبة 8.88%، ثم سلطان بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "الأنظمة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19% ثم أرجان بنسبة 9.52%، ثم منازل بنسبة 8.70%.
 

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