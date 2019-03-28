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ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بقطاعى البنوك والصناعة

الخميس، 28 مارس 2019 02:10 م
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بقطاعى البنوك والصناعة بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.64 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 25.14% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، كما صعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%، عقارات السيف بنسبة 0.92%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 36.02% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%.
 

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