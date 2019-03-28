ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 16 قتيلا

أفادت مصادر صومالية بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 16 قتيلا .

ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، عن مدير خدمة "أمين" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن آدن قوله :" إن عدد الضحايا قابل للارتفاع".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل 8 أشخاص إثر وقوع انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو