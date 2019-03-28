video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 16 قتيلا

الخميس، 28 مارس 2019 08:20 م
ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 16 قتيلا انفجار
مقديشو )أ ش أ (
إضافة تعليق
 أفادت مصادر صومالية بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 16 قتيلا .

ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، عن مدير خدمة "أمين" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن آدن قوله :" إن عدد الضحايا قابل للارتفاع".

 

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل 8 أشخاص إثر وقوع انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دوى انفجار ضخم يهز مقديشو بالصومال وارتفاع أعمدة الدخان فى السماء

الصومال

انفجار

ضحايا

مقدشيو




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة