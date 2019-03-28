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الخميس، 28 مارس 2019 03:46 م
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ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الخميس، 28 مارس 2019 02:33 م
ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحا 22.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8788.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.59% رابحاً عدد 58.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.39 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 123 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 113 شركة.
 
وارتفعت 6 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.58%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.05%.
 

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