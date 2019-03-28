اتهام سائق بالاعتداء بالضرب على طفلي عشيقته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة اتهام سائق بالاعتداء بالضرب على طفلى عشيقته ببولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابتهما بعدة جروح، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور العام يفيد وصول طفلين شقيقين مصابين بعدة جروح وادعاء والدتهما تعرضهما للإصابة فى حادث سير.

وبإجراء التحريات تبين أن عشيق والدة الطفلين وراء الاعتداء عليهما بالضرب بسبب بكائهما المستمر، وأن والدة الطفلين تقيم بصحبة عشيقها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.