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إنذار لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

الخميس، 28 مارس 2019 11:34 ص
إنذار لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا الفنان خالد أبو النجا وعمرو واكد-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذارا رسميآ لمكرم محمد احمد بصفته رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل بوقف إذاعة جميع الاعمال الفنية للهاربين عمرو واكد وخالد ابوالنجا ، لتحريضهم على مصر والإساءة اليها والاستقواء بالخارج وطلبهم للتدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى ، من خلال قيامهم بنشر أخبار كاذبة والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد .
 
ونص محمود فى إنذاره ، انه قد سبق وتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد عمرو واكد قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، وضد خالد ابوالنجا قيد تحت رقم 12537 لسنة 2018 عرائض النائب العام ، اتهمهم بالتحريض على مصر والإساءة إليها فى المحافل الدولية ، كما أرسل محمود انذار رسمى لنقيب المهن التمثيلية لشطبهم نهائيا من النقابة ، لارتكابهم لجرائم تصل لحد الخيانة العظمى فى حق مصر.
 
وتابع محمود أنه يتوجه بهذا الإنذار لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لإصداره قرارا فورى وعاجل بعدم إذاعة أى أفلام او برامج أو لقاءات أو مسلسلات لكل من عمرو واكد وخالد أبو النجا على التلفزيون المصرى والقنوات المصرية ، بالاضافة إلى أي أعمال فنية اشترك فيها الممثلين الهاربين ، مشددا على أن هذا الطلب مطلب المصريين جميعا.
 
 

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