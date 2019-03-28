وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن الحصبة انتشرت في نحو 15 ولاية أمريكية مختلفة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت حالات الإصابة 300 حالة على وجه الإجمال ، يوجد أكثر من نصفها في مقاطعة "روكلاند" وحدها.



ومن المنتظر أن يؤدي إعلان حالة الطوارئ في روكلاند إلى منع غير الحاصلين على التطعيمات ضد الحصبة ممن تبلغ أعمارهم دون 18 عامًا من الاقتراب من الأماكن العامة في روكلاند لمدة 30 يومًا.